عسكري تركي متقاعد يطلق النار على دبلوماسي أجنبي وينتحر

أصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة "دمير اوران دها" الإخبارية الخاصة.

وقالت الوكالة إن الدبلوماسي الكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأصيب بعيارين ناريين أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

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وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أنّ مطلق النار عسكري متقاعد، مشيراً إلى فتح تحقيق بالخصوص.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن إصابة مستشار الشؤون الإدارية في سفارة بيلاروسيا بأنقرة، ألكساندر بوغانشيف، بسلاح ناري، "ليس تطوراً سياسياً"، إنما "وقع نتيجة شجار".

وزار تشاوش أوغلو، المستشفى الذي نُقل إليه بوغانشيف، حيث خضع لجراحة ويرقد الآن في العناية المركزة.