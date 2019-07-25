مرفأ بيروت قد يشعل حرباً بين إسرائيل ولبنان

على خلفية اتهام إسرائيل حزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب السلاح، ردت السلطات اللبنانية باتهام إسرائيل بتهديد بنيتها التحتية المدنية.

وحذرت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي من أن الاتهام الإسرائيلي قد يكون مقدمة لشن هجوم على المطارات والموانئ المدنية في لبنان وبنيته التحتية.

وفي هذا السياق ناقش برنامج "العربية الليلة" على قناة العربية الاتهامات الموجهة لحزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب تجهيزات عسكرية من إيران لاستخدام لبنان قاعدة متقدمة لإيران وتأثير ذلك على لبنان.

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وقال المحلل السياسي طوني أبي نجم إن أكثر من 75% من الشحنات في مرفأ بيروت لا يتم تفتيشها، باعتراف المسؤولين اللبنانيين مبررين ذلك بنقص العدد البشري.

وأضاف طوني أبي نجم أن حزب الله يعطي الذرائع لإسرائيل لضرب لبنان.

ومن جهته قال المحلل السياسي علي سبيتي إن اتهامات إسرائيل لحزب الله بتهريب السلاح عبر مرفأ بيروت غير صحيحة.

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وأشار المتحدث أن حزب الله لا يحتاج إلى سلاح لأنه وصل إلى مرحلة التشبع، ولم يعد بحاجة إلى استقبال مزيد من السلاح على حد قوله.

وعن غياب الرقابة بالمرفأ قال علي السبيتي إن الأمر ليس بجديد، لافتا إلى أن اتهامات إسرائيل الموجهة لحزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب الأسلحة هي امتداد لاتهامات سابقة قالت فيها إن الحزب يستخدم مطار رفيق الحريري لنفس الغاية، معتبرا أن ذلك بنك أهداف وأن إسرائيل تريد التصيد للبنان، وهو الموقف الذي عبر عنه لبنان الرسمي.

طوني أبي نجم وفي رده على علي سبيتي الذي يرى أن حزب الله يمثل عامل استقرار في البلد، أكد أن الواقع عكس ذلك تماما فهو يشكل حالة شاذة تماما ويشكل دويلة داخل دولة ويعمل على تعطيل الدولة اللبنانية سياسيا وعسكريا.