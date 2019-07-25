15 قتيلا في 3 انفجارات تضرب أفغانستان

قال مسؤولون إن العاصمة الأفغانية تعرضت لثلاثة تفجيرات اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل، بينهم خمس نساء وطفل واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الهجوم الأول الذي وقع في الصباح نفذه انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه أمام حافلة تقل موظفي وزارة المناجم.

بعد ذلك استهدف انتحاري بسيارة مفخخة قوات التحالف الدولية في شرق كابول، وفقا لما قاله ضابط الشرطة عبد الرحمن، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الأفغان. ولم يرد التحالف الدولي فورا على طلب التعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار الثالث كان عبارة عن عبوة ناسفة مغناطيسية أصغر تركت بالقرب من مكان الهجوم على الحافلة، والتي لم تحدث أي وفيات.

وقال وحيد الله مايار المتحدث باسم وزارة الصحة في البلاد إن 27 شخصا في الأقل أصيبوا بجروح في الهجمات في العاصمة كابول.

أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجمات. يواصل المتمردون شن هجمات يومية تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن حتى أثناء إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

في حادث منفصل في ولاية نانغارهار بشرق البلاد قتل سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انفجار قنبلة على جانب طريق بينما كانوا يسافرون في سيارة، حسبما قال عطا الله خوغياني المتحدث باسم حاكم الولاية.

وأضاف أن من بين القتلى ست نساء وطفل واحد، وأنهم كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.