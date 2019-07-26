سفينة تجارية إيرانية تغرق في بحر قزوين

غرقت سفينة "شباهنج" التجارية الإيرانية، الجمعة، الساعة 16:22 بالتوقيت المحلي، في ميناء "لنكران" على بحر قزوين بجمهورية أذربيجان، حسب ما أعلن موقع اسبوتنيك الروسي في نسخته الفارسية.

وذكر موقع وكالة إيسنا للأنباء الإيرانية تم إنقاذ طاقم السفينة بالكامل.

هذا وأعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، الجمعة، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت نداء استغاثة بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين.

وأرسلت أذربيجان طائرتين مروحيتين وزوارق بحرية تابعة لحرس الحدود إلى موقع الحادث.

وأكدت الهيئة البحرية إنقاذ 9 من على متن السفينة الإيرانية.