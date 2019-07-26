أردوغان: سنتوجه لمكان آخر إذا لم نحصل على مقاتلات إف-35

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلاتها إف-35.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة باستبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستستبعد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، من برنامج مقاتلات إف-35 كما كانت تحذر مرارا، وذلك بعد أن تسلمت أنقرة شحنة من الأنظمة الدفاعية الصاروخية إس-400 من روسيا.

موضوع يهمك أكدت دار الإفتاء المصرية أن تسريبات اختلاسات وفضائح الإخوان المالية كشفت عن صراع داخلي للحصول على التمويل الأجنبي،... إفتاء مصر: تسريبات اختلاسات الإخوان ستكشف الممولين مصر

ولم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب القانون الأميركي ستفرض على تركيا.

وعبر أردوغان، الذي كان يتحدث علانية عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، عن أمله في أن يتحلى المسؤولون الأميركيون "بالعقلانية" فيما يخص مسألة العقوبات.