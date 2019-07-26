أول اتصال بين ميركل وجونسون بعد توليه مهام منصبه

قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل ناقشت بريكست والعلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

ولم يقدم مكتب ميركل سوى قليل من التفاصيل حول المحادثة الهاتفية التي جرت الجمعة بين الزعيمين. وقال إن ميركل تمنت لجونسون الحظ الجيد في وظيفته الجديدة ودعته لزيارة برلين قريبا. ولم يحدد موعدا لذلك.

وأطاح جونسون بمعظم مجلس وزراء سابقته تيريزا ماي وعين بدلا منهم أنصارا موالين لبريكست، كما تعهد بأن يخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين أول، سواء باتفاق أو بدونه.

وتصر ميركل، مثل قادة آخرين في الكتلة، على أن اتفاق الانسحاب الذي رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات عندما كانت ماي رئيسة للوزراء لن يعاد التفاوض عليه. وتصر ميركل على أنه يجب التفاوض عليه.