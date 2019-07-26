إضراب مطار هيثرو في لندن يهدد إجازات العرب

رغم الإعلان عن وقف الإضراب، إلا أن معظم شركات الطيران الدولية ومنها العربية تستعد لتوقف العمل في مطار هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، في حال تقرر تفعيل الإضراب، والذي يتوافق مع ذروة موسم الإجازات الصيفية، حيث يتوافد على العاصمة البريطانية ملايين المسافرين من سياح وعابرين.

الإضراب الذي كان مقرراً في يومي إجازة نهاية هذا الأسبوع، تم تأجيله لاحقاً إلى إجازتي نهاية الأسبوع في أيام الخامس والثالث وعشرين من شهر أغسطس. ويمكن لهذه الأيام أن تتغير أو ينتهي الإضراب في حال تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات والنقابة.

وقالت سلطات المطار إن 4 آلاف موظف وعامل سيمتنعون عن العمل خلال الأيام المعلنة، مما يعني فعلياً شبه إغلاق للمطار العملاق باستثناء الحالات الطارئة.

من جانبها، أصدرت السفارة السعودية بياناً تنبه مواطنيها إلى احتمالات التوقف وترتيب أوضاعهم احتياطاً، وفق ذلك.

يشار إلى أن مطار هيثرو يستقبل نحو 80 مليون مسافر كل عام، ويعتبر المحطة الأولى للمسافرين العرب في القارة الأوروبية.