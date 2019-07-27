زلزالان يضربان الفلبين.. 8 قتلى وعشرات الجرحى

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح السبت عندما ضرب زلزالان متتاليان جزراً بشمال الفلبين، حسبما ذكرت السُلطات.

ووقع الزلزالان اللذان فصلت بينهما ساعات قليلة، في منطقة باتانيس وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة.

وعرضت وسائل الإعلام الفلبينية صوراً لمبان منهارة وطرق مقطوعة بعدما لحقت بها أضرار. وهرب سكان مذعورون من منازلهم بمنتصف الليل.

وبلغت قوّة الزلزالين 5.4 و 5.9 درجات على التّوالي، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وكان كثير من الفلبّينيين نائمين عندما وقع الزلزال الأوّل السبت نحو الساعة 4.15 بالتوقيت المحلّي (20.15 بتوقيت غرينتش الجمعة)، وتلاه بعد ساعاتٍ قليلة زلزال ثان أكثر شدّة.

وقال شرطي لوكالة فرانس برس "رأينا منازل تتمايل. وانهارت جدران بعض المنازل، وسقطت على السكّان". وأضاف "هناك أشخاص ماتوا لأنّهم كانوا نيامًا، إذ كان الوقت لا يزال باكراً جدّاً".

وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا في المحيط الهادئ.

ووقعت هزّة أرضيّة دمويّة في الفيليبين في نيسان/أبريل، أدّت إلى مقتل 11 شخصًا على الأقلّ عندما ضربت منطقة بشمال العاصمة مانيلا.