مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن أحمد القرا (23 عاماً) توفي "متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

كما أصيب 38 فلسطينياً بأعيرة نارية، الجمعة، وفقاً لوزارة الصحة.

وقالت ناطقة باسم جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس إن "حوالي 5500 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا قرب السياج" الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضافت أن المتظاهرين ألقوا قنابل وعبوات متفجرة وحاولوا الاقتراب من السياج.

وقتل 296 فلسطينياً على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية آذار/مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.