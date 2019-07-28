قارب كوري شمالي يدخل مياه الجنوبية.. انشقاق أم خطأ؟

دخل قارب كوري شمالي على متنه 3 أشخاص المياه الكورية الجنوبية واقتيد إلى أحد الموانئ في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، الأحد، عن هيئة الأركان المشتركة.

وعبَرَ القارب الخشبي، مساء السبت، الخط الذي يمثّل بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين البلدين في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما نقلت يونهاب عن المصدر نفسه.

واقتيد القارب ومَن عليه إلى ميناء عسكري كوري جنوبي، على أن يتم فتح تحقيق، استنادا إلى قيادة الجيش.

وليس معروفا ما إذا كان الأشخاص على متنه من المنشقين أم أنهم عبَروا الحدود البحرية بطريق الخطأ.

وفي حزيران/يونيو المنصرم، عبَرَ قارب صيد كوري شمالي على متنه 4 رجال الحدود البحرية بين الكوريتين، من دون أن يتم اكتشافه، ورسا بكوريا الجنوبية.

وتمت وقتذاك إعادة اثنين منهم إلى بلادهم، بينما أعرب الاثنان الباقيان عن رغبتهما باللجوء للجنوب.

وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي من بلادهم لكنّ قلائل من هؤلاء عبَروا الحدود بين البلدين بسبب خضوعها لحراسة مشددة وحقول الألغام فيها.