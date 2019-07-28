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قرقاش لمستشار أردوغان: تصريحك لا يستحق الرد

المصدر: دبي - العربية.نت
قرقاش
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انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية.

وغرد قرقاش على تويتر، الأحد، بأن هذا التصريح "لا يستحق الرد"، وخاطب مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف، وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

وأدلى أقطاي بحديث إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن "تطبيع مزعوم" مع إسرائيل، و "عداء غير مبرر" مع أنقرة.

كلمات دالّة

#الإمارات, #تركيا, #السعودية

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