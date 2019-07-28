قرقاش لمستشار أردوغان: تصريحك لا يستحق الرد

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية.

وغرد قرقاش على تويتر، الأحد، بأن هذا التصريح "لا يستحق الرد"، وخاطب مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف، وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2019

وأدلى أقطاي بحديث إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن "تطبيع مزعوم" مع إسرائيل، و "عداء غير مبرر" مع أنقرة.