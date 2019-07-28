محادثات فرنسية روسية الشهر المقبل قبيل "قمة السبع"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر المقبل قبل أيام من استضافة فرنسا قمة مجموعة السبع الاقتصادية التي تضم قادة الديمقراطيات الثرية.

وذكر مكتب ماكرون، الأحد، أن الاجتماع مع بوتين سينعقد في التاسع عشر من آب/أغسطس في جزيرة فورت دي بريغانسون، منتجع الرئاسة الفرنسية في البحر المتوسط.

وبعدها سيتوجه ماكرون إلى مدينة بياريتز، التي تستضيف قمة مجموعة السبع (جي- 7)، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقادة آخرين خلال الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس.

وكانت المجموعة قد قررت عزل روسيا بعدما أعلنت الأخيرة ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وسعت فرنسا للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وشدد ماكرون على أهمية إبقاء الحوار جارياً مع موسكو.

كما دفعت الشركات الفرنسية باتجاه رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن تحركات روسيا في أوكرانيا.