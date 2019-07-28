معهد الزلازل اليوناني: هزة ارتدادية تضرب أثينا

ضربت هزة أرضية العاصمة اليونانية أثينا، الأحد، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال معهد الزلازل اليوناني إنّ قوة الهزة بلغت 4,2 درجة، وجرى تحديد مركزها على بعد 23 كيلومتراً (14 ميلاً) في شمال غربي أثينا.

ويُعتقد أنّ الهزة من ارتدادات الزلزال القوي الذي شهدته المدينة في 19 تموز/يوليو وأدى إلى انقطاع خدمات الهواتف غير المحمولة والمحمولة.

وقال معهد الزلازل في حينه إنّ قوة الزلزال كانت 5,1 درجة ووقع على مسافة 23 كلم شمال غربي أثينا.

وقال مدير المعهد اكيس تسلنتيس لوكالة أثينا للأنباء الأحد "لا شيء يدعو إلى القلق. إنّها هزة ارتدادية عادية في أعقاب" ذلك الزلزال.

وكان الخبراء توقعوا وقوع هزة ارتدادية مشابهة.

وتقع اليونان في منطقة فوالق وتشهد هزات متكررة، ولكن نادراً ما تتسبب بأضرار.

وفي تموز/يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جزيرة خوس في بحر إيجه، ما أدى إلى مقتل شخصين وأضرار جسيمة.

وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5,9 درجة بمقتل 149 شخصا في أثينا ومناطق شمال غربها.