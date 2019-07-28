نتنياهو لإيران: أجرينا تجارب ناجحة لاعتراض صواريخ باليستية

قالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما نجحتا في اختبار نظام دفاع صاروخي تم تطويره بشكل مشترك في ألاسكا.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الأحد: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ (حيتس 3)".

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وأضاف نتنياهو: "تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية ألاسكا الأميركية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وقال إن نظام الدفاع الجوي "أرو 3" يمنح بلاده "القدرة على العمل ضد الصواريخ الباليستية التي قد تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر".

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية في بيان إن اعتراض "أرو 3" لصاروخ خارج الغلاف الجوي هو "علامة فارقة" في تطورها.

ويعتبر نظام أرو 3 ، بالإضافة إلى القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وأرو 2 جزءاً من درع متعدد الطبقات تقوم إسرائيل بتطويره لمواجهة الصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان، وكذلك الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.