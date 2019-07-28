هل سيغير جونسون موقف بريطانيا تجاه الإخوان؟

بدأت العديد من التقارير الإعلامية تتساءل عن وضع الإخوان المسلمين في بريطانيا بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا وزعامة حزب المحافظين في 23 من الشهر الجاري، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "See News".

كما ألقت بعض التقارير مزيدًا من الضوء على الوافد الجديد إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وعلى حياته الشخصية وخلفيته العائلية. والحقيقة، أن الخلفية السياسية لجونسون ليست أقل إثارة للاهتمام من قصص عائلته.

ألّف السياسي البريطاني جونسون كتاباً عن الإمبراطورية الرومانية في عام 2006، وأشار إلى أن هناك سببا يجعل الإسلام يعيق التنمية في أجزاء من العالم، ونتيجة لذلك، كانت "المظلومية الإسلامية" عاملاً في كل صراع تقريباً حول العالم.

جونسون.. و"حلم روما"

وتمت بشدة إدانة كتاب جونسون "حلم روما" وتعرضت حجته لانتقاد على نطاق واسع بسبب القول إن الإسلام قد تسبب في تخلف الدول الإسلامية "لقرون مضت" عن الغرب، وفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان التي نبشت ما ذكره جونسون بشأن المسلمين.

إن هناك العديد من علامات الاستفهام حول موقف المملكة المتحدة من جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنف كتنظيم "إرهابي" محظور في العديد من البلدان، وأبرزها مصر والإمارات والسعودية، منذ سنوات.

لقد فرت معظم العناصر البارزة في الجماعة الإرهابية إلى قطر وتركيا وسوريا والمملكة المتحدة.

واعتقد المحللون السياسيون أن انتخاب جونسون كرئيس للوزراء هو انتصار جديد لـ "الشعبوية" في العالم، الذي سيشهد تهديدات جديدة في ظل غياب قيم الديمقراطية والليبرالية.

ويعيد تعيين رئيس وزراء محافظ بريطانيا إلى الذاكرة وضع العالم قبل الحربين العالميتين حيث ازدادت تيارات القومية في جميع أنحاء أوروبا.

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حزب المحافظين والإخوان

ولكن أظهر المراقبون، في تقارير نشرتها الصحافة البريطانية، أن حزب المحافظين البريطاني لديه علاقات قوية مع جماعة الإخوان، التي ساعدت الحزب في العديد من الجولات الانتخابية من خلال حشد الناخبين المسلمين لانتخاب مرشحي الحزب.

علاوة على ذلك، تستخدم أجهزة الأمن البريطانية جماعة الإخوان للاستفادة منهم كأداة ضغط على بعض دول الشرق الأوسط.

جد جونسون.. سياسي تركي مسلم

وتجدر الإشارة إلى أن جد جونسون، علي كمال، كان سياسياً تركياً مسلماً. كان علي كمال بك صحافياً تركياً عثمانياً، ثم رئيسا للتحرير وشاعراً، وسياسياً، ذا توقيع ليبرالي. كما شغل منصب وزير الداخلية لمدة 3 أشهر في حكومة الدامات فريد باشا، الوزير الأكبر للإمبراطورية العثمانية. وقُتل خلال حرب الاستقلال التركية.

ومن جانب آخر، توقعت وجهات نظر أخرى أن جونسون سوف يتخذ مسارا مختلفا عن رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، ومن المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء الجديد مجلس العموم لمراجعة سياساته تجاه الموارد المالية لجماعة الإخوان.

ويخشى قادة الإخوان، المقيمون في بريطانيا، من تسليط الأضواء على تنظيمهم الدولي إعلاميا، ومن ثم سياسيا خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، يسارع قادة الإخوان في بريطانيا إلى العمل لاجتذاب حلفاء في حزب العمل، والاتجاه إلى تلميع سمعة الإخوان في الصحف البريطانية.