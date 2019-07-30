أسرة قتيل فلسطين بتركيا تطالب بكشف تفاصيل القضية 296

تقدمت أسرة زكي مبارك القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقا في زنزانته بسجن سيليفري في إسطنبول، بطلب إلى النائب العام المصري لكشف تفاصيل القضية رقم 296، والحصول على صور من تقرير الطب الشرعي الخاص بشأن تشريح جثمان ابنها.

استعداد للمقاضاة الدولية

وقال شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت"، إنه تقدم بخطاب رسمي للنائب العام المصري صباح اليوم الثلاثاء يطلب فيه موافقته بالحصول على خمس صور رسمية من القضية 296 عرائض شرق القاهرة، وهي القضية الخاصة بالتحقيق في مقتل زكي مبارك وتقرير الطب الشرعي الخاص بإعادة تشريح جثمانه حتى يمكن للعائلة مواصلة إجراءات مقاضاة السلطات التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.

وأضاف أنه سبق أن تقدم بطلب يحمل رقم 7084 سكرتارية النائب العام للتحقيق في واقعة قتل زكي يوسف مبارك في سجن سيليفري التركي، وتمت الموافقة على إجراء التحقيق بنيابة حوادث شرق القاهرة، كما أمرت النيابة بإجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي المصري.

وقال محامي العائلة إن الأسرة حريصة على الحصول على تلك الصور الرسمية للقضية من مصر حتى يمكن اتخاذ إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية.

وكان الطب الشرعي المصري قد انتهى من كتابة تقريره بشأن تشريح جثمان زكي مبارك.

200 صورة للجثمان

وكشف زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطيني لـ"العربية.نت" أنه فور تسلم التقرير، سيتم إرفاقه مع صور الجثمان البالغ عددها 200 صورة، وتقرير الطب الشرعي التركي الذي أكد أن وفاة زكي كانت بسبب إصابته بجروح وليس بسبب انتحاره شنقا، وتقديم كل هذه التقارير مجتمعة للمحاكم الدولية.

موضوع يهمك أمهل الدكتور زكريا مبارك، شقيق قتيل السجون التركية، زكي مبارك، الإعلام التركي وقناة الجزيرة أسبوعاً لسحب رواية انتحاره... شقيق زكي مبارك يهدد تركيا بـ200 صورة العرب و العالم

يذكر أن جثة القتيل الفلسطيني وصلت مستشفى فلسطين بالقاهرة في مايو الماضي قادمة من تركيا وبها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم أيضاً.

وكشفت صور الجثمان تعرض القتيل لحروق شديدة، وكسور بالعظام والجمجمة، وآثار صعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية.

الرواية التركية

وتقدمت أسرة زكي مبارك ببلاغ للنائب العام المصري، تطلب فيه رسمياً إعادة تشريح الجثمان، وتقديم تقرير طبي بحالته، وإثبات العلامات الواردة به، والتي تؤكد تعذيبه وقتله جراء التعذيب، وتدحض رواية السلطات التركية بانتحاره، وهو ما حدث حيث وافق النائب العام على إعادة تشريح الجثمان.

وعقب انتهاء عملية إعادة التشريح تم نقل الجثمان إلى قطاع غزة ودفنه في مقابر العائلة في دير البلح.

يشار إلى أن السلطات التركية اختطفت زكي مبارك في أبريل الماضي، قبل أن تخرج بعد أسبوعين لتعلن احتجازه في سجن سيليفري بتهمة التجسس، ثم عادت بعد أيام وأعلنت انتحاره شنقا في زنزانته.