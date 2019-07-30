باكستان.. الأمطار تغرق كراتشي ومقتل 6

ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة مدينة كراتشي جنوب باكستان، ما تسبب في مقتل ستة أشخاص وحدوث فيضانات. وأغلقت السلطات المدارس في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى جناح في كراتشي، سيمي جميلي، إن الوفيات ناجمة عن صعق بالكهرباء، حيث غمرت المياه كابلات كهرباء.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة الاثنين واستمر حتى الثلاثاء، وغمرت مياه الصرف الصحي معظم شوارع كراتشي، عاصمة إقليم السند جنوب البلاد.

من جهتها، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل.

وتصارع الكثير من المدن الباكستانية كل عام لمواجهة الأمطار الموسمية، ما يثير انتقادات للسلطات بسبب سوء التخطيط.

ويمتد موسم الرياح الموسمية من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

ومنذ بداية هطول الأمطار الموسمية هذا الشهر، قتل العشرات بسبب الفيضانات المفاجئة، والصعق بالكهرباء، وانهيار أسطح المباني.