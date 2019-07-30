17 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في باكستان

تحطمت طائرة عسكرية باكستانية كانت في رحلة تدريبية بمدينة روالبندي في وقت مبكر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة، بالإضافة إلى 12 مدنياً واشتعال حريق خلف أنقاضاً ينبعث منها الدخان.

وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

ونقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصاباً إلى مستشفيات في المدينة وأخمدوا الحريق، تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى والهيكل الذي اصطدمت به انهار تماماً".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن بموقع الحادث في قرية على مشارف مشروع تعمير سكني وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام إباد وهي مقر الجيش الباكستاني.