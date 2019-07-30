بعد أحداث عنف.. اعتقال 61 مهاجراً غير شرعي في اليونان

اعتقلت الشرطة في مدينة سالونيك اليونانية 61 مهاجراً لإقامتهم بشكل غير شرعي في البلاد، ضمن حملة تأتي في أعقاب سلسلة حوادث عنف قرب محطة السكك الحديد الرئيسية بشمال اليونان.

وتمركز رجال الشرطة في المنطقة، وكانوا يتحققون من هويات المارة، الثلاثاء، بعد الاعتقالات الليلية.

وقالت الشرطة إن الحملة أعقبت اشتباكات عنيفة عدة بين مهاجرين أفغان وباكستانيين على مدار الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم بطلق ناري.

ويعيش مئات المهاجرين في المنطقة المحيطة بمحطة سالونيك للسكك الحديد، حيث ينقلون إلى هناك عن طريق عصابات تهريب من الحدود الشرقية لليونان مع تركيا.