ألمانيا: القيام بمهمة أوروبية في هرمز أمر يستحق التفكير

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن برلين لم تعرض المساهمة في أي مهمة بحرية أميركية بمضيق هرمز، لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية مسألة "تستحق التفكير".

وأشارت المتحدثة في مؤتمر صحافي إلى أن ألمانيا على اتصال بشركائها في هذا الصدد.

ومضت قائلة: "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأميركي الملموس، ولذلك لم تقدم عرضاً".

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وأضافت: "بالنسبة لنا، من المهم السير في طريق الدبلوماسية... والسعي لمحادثات مع إيران منعاً للتصعيد".

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت تكثيف الجهود لحراسة مضيق هرمز في منطقة الخليج، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بينها وبين إيران. ويمر نحو خمس النفط العالمي عبر هذا الممر المائي.

وذكرت السفارة الأميركية في برلين، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لتأمين المضيق و"التصدي للاعتداءات الإيرانية".