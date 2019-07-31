إسرائيل: 700 مسكن للفلسطينيين و6000 للمستوطنين!

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح لبناء أكثر من 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 6000 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي، شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المغلق، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدمت الاقتراح في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وستكون التصاريح للبناء في المنطقة (ج)، وهي حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية حيث تمارس إسرائيل سيطرتها الكاملة، وحيث توجد معظم المستوطنات.

موضوع يهمك طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م... السعودية تطالب بتنفيذ القرارات الأممية التي تدين الاستيطان الإسرائيلي السعودية

ووافقت حكومة نتنياهو على بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، لكن تصاريح البناء للفلسطينيين نادرة للغاية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة في حرب سنة 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون هذه المناطق أجزاء من دولة مستقبلية. يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعائقا أمام حل الدولتين لإنهاء النزاع.

وقال نتنياهو، الأربعاء، خلال جولة بشأن البناء الجديد في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية جنوب القدس: "لن تقتلع مستوطنة واحدة أو مستوطن واحد".

وتسيطر السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب على الشؤون المدنية في المناطق "أ" و"ب" والتي تشمل المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية.

ويعود جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع للترويج لدعوة الإدارة لخطة دعم اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين، والتي سترافق خطة سلام في الشرق الأوسط لم تعلنها الإدارة بعد.