برلين: لا حل عسكرياً للأزمة مع إيران

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، أنه لا حل عسكرياً للأزمة مع إيران.

وأضاف ماس: "يجب أن نتجنب المزيد من التصعيد في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن ألمانيا لن تشارك في المبادرة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

موضوع يهمك طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى قوة بحرية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وسط الأزمة مع إيران، بحسب ما ذكرت... واشنطن تطلب من برلين وباريس ولندن المشاركة بتأمين هرمز أميركا

وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت، الأربعاء، إن برلين لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إذ ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، في حين أشارت وزيرة الدفاع إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه المسألة.

وذكرت السفارة الأميركية في برلين، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لتأمين المضيق الذي يمر منه نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

وقالت أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي في برلين بعد اجتماع للحكومة: "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأميركي الملموس ولذلك لم تقدم عرضا".

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وعودتها لفرض عقوبات على طهران. وتحاول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الحفاظ على الاتفاق.