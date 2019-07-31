بعدما سمحت تركيا بدخولهم بلا جوازات.. شكاوى روسية من خدمات السياحة

بعدما أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهدات بتشجيع الوضع السياحي في بلاده، معلناً أنه سيتم السماح للسياح الروس بالدخول بدون جوازات للتعويض عن النقص بعدما أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية تراجعاً في بعض الجنسيات من الزائرين، بدأت الشكاوى المقدمة من جانب السياح الروس تتزايد.

وتصاعدت شكاوى زائري منتجعات مدينة أنطاليا التركية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الفندقية المقدمة لهم.

جاء ذلك نقلاً عن القنصل الروسي في أنطاليا، أوليغ روغوزا، لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، حيث أشار إلى أن تلك الشكاوى ترتبط في معظم الأحيان بالعقود التي يبرمها السياح مع وكالات السياحة.

صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو

وأضاف القنصل أن السبب يعود إلى الفنادق التي يختارها السياح، حيث إنها تكون أرخص سعراً، ولا تتوافر فيها خدمات فندقية تناسب السياح، ما يؤدي إلى تذمرهم، وشكواهم من مستوى تلك الخدمات.

وأشار روغوزا إلى أنه من حق السائح أن يتقدم بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك، وإرسال صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لما يرى أنه لا يناسب ما تعاقد عليه مع شركات السياحة.

وفي بداية العام الحالي، أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية في أول شهرين من 2016 تراجعاً في بعض الجنسيات من الزائرين، وقالت إن أكبر التراجعات كان في عدد الزائرين السعوديين مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانوا في الترتيب الرابع السنة المنصرمة.

تراجع كبير في السياح السعوديين

وبينت إحصاءات تركيا الرسمية أن عدد السياح السعوديين بلغ هذا العام 41 ألفاً فقط، ليحلوا في المرتبة الحادية عشرة بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة، ومعظمهم دخلوا عبر مطار أتاتورك الدولي.

أيضاً، منيت السياحة التركية بخسارة كبيرة في عدد السياح القادمين من إيران الذين كانوا يحتلون المرتبة الأولى في العام الماضي.

ويعزى سبب التراجع الإيراني، الذي بلغت نسبته 23%، إلى العقوبات الأميركية على طهران، وتسببت في انخفاض حاد في قيمة العملة الإيرانية.