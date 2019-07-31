نيجيريا.. جماعة محظورة موالية لإيران تعلق احتجاجاتها

أعلنت جماعة نيجيرية شيعية موالية لإيران، الأربعاء، تعليق احتجاجاتها في أنحاء البلاد "لنزع فتيل التوتر"، بعد أن حظرتها الحكومة عقب اشتباكات مع قوات الامن.

وصرح متحدث باسم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" بأن الحركة ستطعن في الحظر في المحكمة خلال الأيام المقبلة، بعد أن صنفت السلطات نشاطاتها بـ "الإرهابية".

وقالت الحركة في بيان: "قررنا تعليق احتجاجاتنا في الشوارع مؤقتاً". وصرح المتحدث إبراهيم موسى بأن ذلك سيساعد "في نزع فتيل التوتر، وفي الوقت الحالي سنتوحه إلى المحكمة ونقدم طعناً".

وأعلنت الحكومة، الأحد، حظر الحركة الشيعية بعد أن حصلت على أمر قضائي يعتبر نشاطاتها "أعمالاً إرهابية وغير قانونية".

والحركة الإسلامية في نيجيريا، التي تستلهم الثورة الإسلامية الإيرانية، نظمت كل يوم تقريبا تظاهرات في العاصمة أبوجا في الأشهر الماضية للمطالبة بالإفراج عن زعيمها المعتقل رجل الدين، إبراهيم زكزكي.

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وقُتل ستة متظاهرين على الأقل، وصحافي وضابط شرطة كبير، الاثنين الماضي، إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وحذرت منظمة هيومن رايتس، الثلاثاء، من أن الحظر "يمكن أن ينذر بقمع أسوأ من جانب قوات الأمن للحركة" وحضت السلطات على التراجع عنه.

واعتقل زكزكي بعد أعمال عنف خلال مراسم دينية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 350 شخصاً معظمهم من المشاركين العزّل في المراسم قتلوا بنيران الجيش النيجيري.

وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي قالت الحركة ومنظمات حقوقية إن أكثر من 40 شخصاً قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين.

وسعت الحركة إلى تكثيف الضغوط على السلطات وسط مخاوف على الوضع الصحي لزعيمها.

وزكزكي معتقل مع زوجته زينة إبراهيم رغم قرار من المحكمة العليا الفيدرالية بالإفراج عنهما في 2016.

ورفضت الحكومة الإفراج عنهما ووجهت إليهما اتهامات جنائية جديدة تتضمن القتل العمد وعقوبته الإعدام.

والحركة الإسلامية في نيجيريا التي بدأت في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ترتبط بعلاقات وطيدة مع إيران. وتضم أفراداً من الأقلية الشيعية في هذا البلد حيث غالبية المسلمين من السنة.