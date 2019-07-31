15 مهاجراً إثيوبياً ماتوا بسبب الجوع والعطش

لقي 15 مهاجراً إثيوبياً حتفهم بعدما علقوا في قارب من دون طعام أو ماء لأسبوع كامل، إثر تعطل محرّكه في عرض البحر خلال رحلة من جيبوتي إلى اليمن، حسبما أفادت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكتبت المنظمة على حسابها في تويتر مساء الثلاثاء "كان أكثر من 90 مهاجراً إثيوبياً عالقين في قارب بين جيبوتي واليمن لأسبوع كامل بدون طعام أو ماء مما أدى إلى وفاة 15 شخصاً على الأقل".

ونقلت عن ناجين أنّ "البعض تُوُفي بسبب الجوع والعطش والبعض غرق عندما أُلقي به من على ظهر القارب والآخرين توفوا في اليمن لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المراكز الصحية بالسرعة الكافية".

وتقوم المنظمة حالياً بمعالجة أحد المهاجرين الناجين الذين وصلوا إلى اليمن، وتسعى في الوقت ذاته "لمعرفة أماكن الناجين الآخرين كي توفر لهم أي مساعدات طارئة قد يحتاجونها"، مشيرة إلى أنّه "حالياً لا يُعرف موقع أغلب المهاجرين الآخرين".

ولم توضح المنظمة كيف وصل هؤلاء إلى اليمن.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92 بالمئة منهم من إثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.