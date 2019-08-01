باكستان: اعتقال هندي بتهمة التجسس على منشأة نووية

قال مسؤولا أمن باكستانيان، إن السلطات اعتقلت مواطنا هنديا بزعم أنه كان يتجسس على منشأة لتخصيب اليورانيوم في ولاية البنجاب الواقعة شرقي البلاد.

والتجسس جريمة يعاقب عليها القانون في باكستان بالإعدام.

وعرف المسؤولان المشتبه به بأنه يدعى راجو، من مدينة إندور الهندية، وأنه اعتقل في بلدة ديرا غازي خان.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما كونهما غير مخولين التحدث لوسائل الإعلام.

ولم يرد تعليق فوري من نيودلهي.

وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسلام آباد بالتمهل في إعدام الجاسوس الهندي المزعوم كولبوشان جادهاف، الذي حكم عليه بالإعدام عام 2017، وإجراء مراجعة شاملة لقضيته.