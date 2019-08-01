رئيس وزراء إثيوبيا يهدد بقطع الإنترنت للأبد

قال رئيس وزراء إثيوبيا إنه إذا استمرت الاضطرابات المميتة في البلاد بالتحريض على الإنترنت، فقد يتم قطع الشبكة العنكبوتية في البلاد "إلى الأبد".

وجاءت تصريحات آبي أحمد في مؤتمر صحافي، الخميس، بعد اغتيال قائد جيش الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ومحاولة انقلاب بإحدى المناطق في الأسابيع الأخيرة.

وتمت الإشادة برئيس الوزراء لإصلاحات شملت إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ، لكن إغلاق الإنترنت وسط الاضطرابات أثار قلق العديد من الإثيوبيين.

وانقطعت الإنترنت ذات مرة خلال امتحانات وطنية.

وأعلن آبي أن إثيوبيا تريد أن تساعد الإنترنت في دفع عجلة التنمية، لكنه حذر من أنها "ليست مياه ولا هواء".

وتعد البلاد أحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، وتضم ثاني أكبر عدد سكان في القارة.