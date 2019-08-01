‎وزير سابق يدعي فكرة التعاون في مجال الغاز بين السعودية وإسرائيل

نسبت وكالة بلومبيرغ الأميركية لوزير سابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مزاعم تقول إن هناك أفكارا لطرح التعاون في مجال الغاز مع السعودية.

وقال أيوب قرا إن الفكرة بناء خط أنابيب من إيلات. وتم اختيار مدينة إيلات، وتبعد حوالي 40 كلم عن الحدود السعودية.

وكان قرا، وزير الاتصالات السابق وما زال أحد أقرب مستشاري نتنياهو في شؤون العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين حفنة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين ظهروا علانية في قطر في العام الماضي. ولم يجد التعليق أي تأكيد من إسرائيل أو السعودية.

وعثرت الشركات الإسرائيلية على كميات هائلة من الغاز في المياه الإسرائيلية الفلسطينية منذ حوالي 10 سنوات، حيث وقع الشركاء الذين يقومون بتطوير أكبر خزان في إسرائيل على عقود بقيمة 25 مليار دولار، لكن لا يزال لديهم فائض كبير.

موضوع يهمك أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية عقب فرض العقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مكتب هذا الدبلوماسي... أميركا: معاقبة ظريف تضعف "لوبيات" إيران وجهازها الدعائي إيران

أيضاً، ادعى الوزير الإسرائيلي أن من الأفكار المطروحة ممر جديد للطاقة من شأنه أن يربط دول الخليج بخط أنابيب إيلات-عسقلان. وقال قرا إن هذا سيسمح بتصدير النفط الخليجي إلى أوروبا والأسواق التي تقع غربها وإفشال تهديدات إيران ضد السفن التجارية.

وتأسست شركة أنابيب إيلات عسقلان وكانت مملوكة بشكل مشترك بين إيران وإسرائيل، وسهلت نقل صادرات النفط من إيران إلى أوروبا.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إنه لا يوجد ما يستحق التعليق عليه.