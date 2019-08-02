إنذار من تسونامي إثر زلزال قوي ضرب جنوب غرب إندونيسيا

وقع زلزال قوي قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة جاوا في إندونيسيا الجمعة، كما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية وحذرت من أنه قد يتسبب بتسونامي.

والزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات سجل على عمق حوالي 42 كلم قبالة السواحل وعلى بعد 150 كلم من لابوان بجنوب غرب العاصمة جاكرتا، بحسب الوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي.

وكانت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قالت بداية إنّ الزلزال كان بقوة 7,4 درجات وعلى عمق 10 كلم، وحذرت من أن يليه تسونامي.

وفرّ سكان في جاكارتا من منازلهم بعد تمايل المباني نتيجة قوة الاهتزاز.

وقالت اليزا (50 عاماً) لفرانس برس، "الثريا في شقتي كانت تتمايل وركضت من الطابق ال 19 (...)الجميع كان يركض. كانت هزة قوية والجميع كان خائفاً".

وقتل شخصان على الأقل وخرج الآلاف من منازلهم إثر وقوع زلزال بقوة 7,3 درجات في جزيرة الملوك في شرق إندونيسيا الشهر الماضي.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.