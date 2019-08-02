مسؤول أفغاني: مقتل 10 بهجوم لطالبان استهدف نقطة تفتيش

قال مسؤولون أفغان إن طالبان استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في ولاية داي كوندي بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل هناك.

يأتي هذا فيما واصل مبعوث الأمم الولايات المتحدة للمحادثات مع المتمردين اجتماعاته مع الأطراف الرئيسية في الصراع.

وقال حاكم الولاية، أنور رحماتي، إن 15 شرطياً أصيبوا في هجوم الجمعة في منطقة باتو إضافة إلى القتلى العشرة. وأضاف أن المتمردين عانوا من خسائر.

موضوع يهمك قال مسؤولون أميركيون إن جندياً أفغانياً قتل اثنين من عناصر الجيش الأميركي في أفغانستان.وأضاف المسؤولون أن الجندي أطلق... مقتل جنديين أميركيين بنيران صديقة في أفغانستان أميركا

وأعطى عضو مجلس الولاية غيرة الجواهري حصيلة أعلى من القتلى، قائلا إن 13 شرطياً قتلوا.

والجمعة أيضاً، شنت طالبان هجوماً ثانياً في داي كوندي، هذه المرة في منطقة كيجران، وأسفر عن مقتل شرطي واحد وإصابة آخر، حسبما أفاد رحماتي.

وأضاف أن المنطقة كانت "تتعرض لهجمات طالبان منذ شهر على الأقل".

وأعلن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي مسؤولية الحركة عن هجوم باتو، لكنه لم يعقب على الفور على هجوم كيجران.

وتسيطر طالبان الآن بشكل فعال على نصف البلاد وتشن هجمات شبه يومية تقريباً، وتستهدف في الغالب قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين أو أولئك الذين تعتبرهم الجماعة موالين للحكومة.

وكثير من المدنيين الذين يقعون في خط المواجهة بين الطرفين يلقون حتفهم أيضاً.

ومنذ أواخر العام الماضي، يعقد المتمردون اجتماعات مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، لإجراء محادثات سعياً لتسوية سلمية لأطول حرب خاضتها أميركا والمستعرة منذ نحو ثمانية عشر عاماً.

وترفض طالبان التفاوض بشكل مباشر مع حكومة كابول معتبرة تلك الحكومة دمية في يد الولايات المتحدة.