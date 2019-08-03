مقتل 7 على الأقل وإنقاذ 31 بعد انقلاب 3 عبارات في الفلبين

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وتم إنقاذ 31 آخرين عندما انقلبت ثلاث عبارات بشكل منفصل وسط طقس سيئ اليوم السبت بين اثنتين من الجزر الوسطى، حسب ما قال خفر السواحل الفلبيني.

أوضح المتحدث باسم خفر السواحل، أرماند باليلو، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحد الركاب أو أفراد الطواقم قد فقدوا بعد أن انقلبت العبارات التي تعمل بين الجزر أو غرقت في البحار الهائجة والرياح والأمطار الغزيرة بين مقاطعتي غيمارس وإيلوايو.

وقال باليلو إن من بين القتلى ست نساء ورجل، مضيفا أن العبارة "ام/بي تشاش" كان على متنها 42 راكبا على الأقل.

وقال إنه تردد أن عبارة أخرى هي "ام/بي كيزا" كان على متنها أربعة من أفراد الطاقم، في حين كانت العبارة الثالثة "ام/بي جني" تقل عددا غير محدد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى سفينة خفر السواحل.

أظهر تسجيل مصور على شبكة "إيه بي اس سي بي ان" التلفزيونية منقذا يحمل طفلا من على متن قارب بمحرك إلى سيارة إسعاف متوقفة على الرصيف في إيلوايو، حيث انتظر الأقارب في حالة من الهلع.

وحذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسط عاصفة تتشكل على بعد حوالي 875 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وتم تعليق الدراسة والعمل في العاصمة مانيلا وسط هطول أمطار غزيرة وسيول، والتي تسببت في اختناقات مرورية شديدة أمس الجمعة في المناطق المنخفضة في العاصمة.

ويضرب الفلبين حوالي 20 إعصارا وعاصفة كل عام، ما يجعل الدولة الأرخبيل الواقعة في نطاق أعاصير المحيط الهادئ وحزام الزلازل أحد أكثر البلدان تعرضا للكوارث في العالم.