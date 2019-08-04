برلين عن توقيف متظاهرين في موسكو: خرق لالتزامات روسيا

اعتبرت ألمانيا، الأحد، أن روسيا خرقت التزاماتها الدولية بعد توقيف مئات المحتجين خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن توقيفات السبت كانت "غير متناسبة مع سلمية الاحتجاجات على إقصاء مرشحين مستقلين" من الانتخابات المحلية في موسكو المقررة الشهر المقبل.

ودانت برلين "التدخلات المتكررة في الحق بالتجمع السلمي وفي حرية التعبير"، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "خرقاً للالتزامات الدولية لروسيا وتطرح بقوة تساؤلات حول الحق في انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت روسيا إلى أن "تحمي بفاعلية الحقوق الأساسية لمواطنيها"، مطالبة بـ"الإفراج السريع عن جميع المتظاهرين المسالمين".

والاثنين، طالبت برلين موسكو بالإفراج عن 1400 شخص تم اعتقالهم خلال تظاهرة السبت في العاصمة الروسية.

والسبت، أعلنت منظمة "او في دي-اينفو"، المتخصصة بمتابعة الاعتقالات، أن 828 شخصاً قد أوقفوا خلال تظاهرة غير مصرح بها.

وانطلقت تظاهرة، السبت، رغم تزايد ضغوط السلطات على المعارضة، التي باشرت تحقيقاً بتهمة "تبييض أموال" بحق منظمة المعارض أليكسي نافالني، الذي يمضي عقوبة بالسجن 30 يوماً.

كذلك، أوقفت المحامية المعارضة ليوبوف سوبول (31 عاماً)، السبت، قبل دقائق من بدء التظاهرة.