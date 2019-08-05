الناتو: مرتكبو المجازر من المسلحين "المنفردين" متصلون معاً

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين خلال زيارة لأحد المسجدين الذين استهدفها هجوم نيوزيلندا الإرهابي في مارس/آذار الماضي، إن على الدول أن تعمل معا لمنع المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم ويلهمون بعضهم بعضاً.

جاءت تصريحاته بينما تعاني الولايات المتحدة صدمة بعد واقعتي إطلاق نار في مطلع الأسبوع تسببتا في مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات في ولايتي تكساس وأوهايو، مما أثار دعوات لتشديد القيود على حيازة الأسلحة ومخاوف من عودة ظهور سياسات القومية البيضاء وكراهية الأجانب.

وخلال زيارته لنيوزيلندا التي تستمر يومين، زار ستولتنبرغ مدينة كرايستشيرش حيث قتل إرهابي مسلح، يشتبه بأنه من أنصار نظرية "تفوق البيض"، 51 من المسلمين في هجومين على مسجدين.

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وقال ستولتنبرغ لشبكة "تلفزيون نيوزيلندا" التابعة للدولة: "ارتكب مسلحون منفردون هذه الهجمات لكنهم متصلون معاً في نفس الوقت، لأنهم يستخدمون بعضهم بعضا كمصدر إلهام ويشيرون إلى بعضهم بعضاً في المنشورات المختلفة". واعتبر أن "هذا يؤكد أن علينا مكافحة الإرهاب بطرق ووسائل عديدة ومختلفة".

يذكر أن مطلق النار في تكساس، والذي قتل 20 شخصا في متجر تابع لشركة "وول مارت"، عبّر في منشوره عن دعمه لمطلق النار في كرايستشيرش.

واتهمت السلطات في نيوزيلندا الأسترالي برينتون تارانت، الذي يشتبه في اعتناقه فكرة "تفوق البيض"، بالقتل بعد هجومي كرايستشيرش. ودفع تارانت ببراءته من كل التهم.

في سياق متصل، اعتبر ستولتنبرغ أن على المجتمع الدفاع عن قيم الحرية والانفتاح والتسامح. وأضاف: "نرى أن كثيرا من الإرهابيين أشخاص منا.. يأتون من مجتمعاتنا. لذا فإن الأمر يتعلق كثيرا أيضا بمعالجة الأسباب الجذرية" لتطرف هؤلاء.

من جهتها، قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي من المقرر أن تلتقي ستولتنبرغ غدا الثلاثاء، إن بلادها تريد أن يتذكرها الناس الطريقة التي رفضت بها هذا الفعل العنيف الذي يعبر عن كراهية. وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم: "هذا تحد عالمي".