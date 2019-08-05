كيف تتحرك القاعدة بالقارة الهندية؟.. هذه التفاصيل

كشفت دار الإفتاء المصرية أن تنظيم القاعدة بدأ ينشط بكثافة بعد انحسار تنظيم داعش، وزادت تحركاته في مناطق عدة بالعالم.

أيضا ذكرت الدار أن تنظيم القاعدة عمل على عدة مرتكزات أساسية منذ عام 2014 وحتى الآن، أبرزها الانسحاب المؤقت من عدة ساحات ومناطق، خاصة تلك التي حظيت بزخم عسكري كبير من قبل التحالفات الدولية مثل العراق وسوريا.

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كما سعى في الوقت ذاته إلى لململة صفوفه والحفاظ على فروعه وتوحيدها في بعض الساحات مثل غرب إفريقيا، فيما حاول إعادة بناء شبكات جديدة، عن طريق تقوية روابطها في مناطق أخرى مثل تلك المنظمات التي أسست في باكستان وكشمير منذ 2014.

كذلك أكدت دار الإفتاء أن التنظيم وبعد هزيمة داعش في مناطق عدة أبرزها سوريا والعراق وليبيا، بات يتطلع أكثر إلى الانتقال للمرحلة الثانية بعد الإعداد والتأسيس والدمج، وهي مرحلة التوسع على المستوى الإعلامي والدعائي وكذلك الحركي والميداني، مضيفة أن هذا يتضح في استراتيجية التنظيم في باكستان وأفغانستان والهند.

ما علاقة كشمير؟

من جهة أخرى، أوضحت إفتاء مصر أن منطقة كشمير باتت تشهد زخما متزايدا من قبل تنظيمات موالية للقاعدة، ترجع جذورها إلى 2014 حين أعلن الظواهري تأسيس أحدث فروع تنظيمه تحت اسم "قاعدة الجهاد بشبه القارة الهندية"، وتولى آنذاك أحد قيادات حركة طالبان باكستان زعامة التنظيم.

وذكرت أنه منذ تأسيسه سعى التنظيم إلى تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية والاغتيالات خاصة في باكستان وبنغلاديش، وشهد 2015 العدد الأكبر من هجمات التنظيم، ثم عاد مرة أخرى للخفوت منذ 2016 ليصل إلى أدنى فعاليته في 2018.

ليس الوحيد

كما أشارت إلى أن تنظيم القاعدة بشبه القارة الهندية ليس التنظيم الوحيد المبايع لتنظيم القاعدة الأم، حيث توجد فروع تاريخية قديمة له، خاصة بمنطقة كشمير، تشير إلى ارتباطات وثيقة بتنظيم طالبان والقاعدة، مؤكدة أن القاعدة تسعى في الوقت الراهن إلى دمج تلك التنظيمات في تنظيم واحد، وهو ما تظهره دعوة زعيم تنظيم "أنصار غزوة الهند" الجديد المدعو "عبد الحميد لحنري" في تسجيل صوتي إلى إنشاء مجلس شورى مستقل لتقرير العمليات التي يتعين القيام بها.

كذلك كشفت دار الإفتاء المصرية أن تنامي نشاط التنظيم الميداني يأتي متزامنا مع الحرب الشرسة التي تقودها القوات الأمنية الهندية والباكستانية ضد تلك التنظيمات، كان أبرز نتائجها مقتل المتحدث باسم تنظيم "أنصار غزوة الهند" في يونيو/حزيران الماضي، واعتقال زعيم تنظيم "عسكر طيبة" و12 عضوا آخرين من التنظيم متهمين بغسيل الأموال وتمويل وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، من أبرزها تنظيما طالبان والقاعدة.

السحاب المسحوبة

في السياق ذاته وعلى المستوى الإعلامي، أكدت دار الإفتاء أنه تم رصد نشاط مكثف لتنظيم القاعدة الإعلامي في كشمير خاصة منذ بداية 2019، حيث بات تركيز إصدارات مؤسسة "السحاب المحسوبة" على التنظيم في زيادة عدد إصداراتها المرئية والمقروءة الناطقة باللغة الأردية وباللغات المحلية في تلك المناطق، وإطلاق عدد من الإصدارات الدورية والمجلات الناطقة باللغات المحلية مثل مجلتي "حطين، نوائي أفغان جماد".

وأضافت أنه تم توجيه خطابات مباشرة من قبل قيادة التنظيم إلى أنصاره، حيث وجه زعيم التنظيم أيمن الظواهري حديثه في يولي/تموز الماضي إلى القاعدة بشبه القارة الهندية محرضا أنصاره على القتال في كشمير ومواجهة الاستخبارات المركزية الباكستانية.