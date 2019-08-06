أردوغان: ترمب لن يسمح أن تكون علاقاتنا أسيرة خلاف S-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يسمح بأن تصبح العلاقات بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي أسيرة خلاف على شراء أنقرة منظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

وأضاف أردوغان خلال حديثه لسفراء أتراك في أنقرة أنه لا توجد أدلة على أن منظومة إس-400 ستضر مقاتلات إف-35 الأميركية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده إذا لم تتحرك شمال سوريا ستدفع ثمنا باهظا.

وكان أردوغان قد أعلن منذ أيام أن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

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كذلك قال أردوغان حينها إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الثلاثاء، أن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة"، وقال إن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن عملية شرق الفرات.

كما أضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وتابع: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".