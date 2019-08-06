أمين عام الناتو: أميركا لن تنسحب من الحلف

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه مقتنع تماما بأن الولايات المتحدة ستبقى ضمن التحالف العسكري، وإنها لم تقم بأي استعدادات لانسحاب محتمل، لأن القيام بذلك يتعين أن تسبقه إشارات.

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات خلال مقابلة أثناء زيارته لنيوزيلندا اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هناك دعما قويا من الحزبين للناتو في الولايات المتحدة، وهناك كلمات يقابلها أفعال حيث تزيد الولايات المتحدة من وجودها العسكري في أوروبا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق هذا العام أن الرئيس دونالد ترمب قال عدة مرات في عام 2018 إنه يريد الانسحاب من الحلف.

ومع ذلك، يقول ستولتنبرغ إن رسالة ترمب المتعلقة بحاجة الدول المتحالفة إلى إنفاق المزيد على الدفاع لها وقعها.