14 قتيلاً بانفجار هز كابول.. وطالبان تتبنى

أعلن مسؤولون أفغان أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 145 آخرون بجروح في هجوم انتحاري لحركة طالبان خارج مركز للشرطة في كابول في وقت سابق اليوم.

وقال نائب وزير الداخلية خوشال سادات للصحافيين، إن 92 من الجرحى هم مدنيون. وأعلنت طالبان أنها استهدفت مركز تجنيد لقوات الأمن.

والانفجار المدمر وقع بعد يوم واحد من إعلان مبعوث الولايات المتحدة وطالبان عن التقدم المحرز في محادثاتهما بشأن التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 سنة في أفغانستان.

وحتى مع استمرار هذه المحادثات، فإن عددا متزايدا من المدنيين يقتلون في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إن يوليو شهد أكبر عدد من الضحايا المدنيين في شهر واحد منذ 2017، حيث قتل أو جرح أكثر من 1500 شخص مع تصاعد الهجمات.

ووقع الانفجار الذي تبنته طالبان، غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية وأطلق عموداً من الدخان في السماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.

من ناحية أخرى، قال جهاز الأمن الرئيسي، إن قوات الأمن نفذت مداهمات في عدة أنحاء بالعاصمة الليلة الماضية، ودمرت مخبأ كبيراً لمسلحين.