الأمم المتحدة تحذر.. تغير المناخ سيطال الطعام!

ذكر تقرير علمي جديد للأمم المتحدة أن تغير المناخ يصيب الإنسان في أماكن هامة كالمعدة، فضلا عن الغابات والنباتات والحيوانات.

ويبحث التقرير في كيفية تفاعل ظاهرة الاحتباس الحراري والأرض في حلقة مفرغة.

ويؤدي التغير المناخي إلى تدهور الأرض بشكل كبير، في حين أن الطريقة التي يستخدم بها الناس الأرض تزيد الاحترار العالمي سوءاً.

كما ذكر التقرير الصادر، الخميس، أن هذا المزيج يجعل الطعام بالفعل أغلى ثمناً وأكثر ندرة.

إلا أن علماء يقولون إنه إذا غير الناس الطريقة التي يأكلون بها، وزرعوا الطعام، وأداروا الغابات، فقد يساعد ذلك على إنقاذ الكوكب من مستقبل أكثر حرارة.

وترتفع حرارة اليابسة، التي لا تمثل سوى 30% من الكرة الأرضية، بمعدل ضعف سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.