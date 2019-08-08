باكستان تعلق خدمة القطارات مع الهند

قالت باكستان إنها علقت العمل بخدمات القطار الرئيسية مع جارتها الهند بسبب تغيير نيودلهي الوضع الخاص بكشمير.

وقال وزير السكك الحديد الفيدرالية شيخ راشد أحمد، إن خدمات قطار اكسبريس وفريندشيب اكسبريس توقفت بدءا من اليوم الخميس.

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وصدر إعلان تعليق خدمات السكك الحديد فيما كان الركاب ينتظرون ركوب قطار في مدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد للسفر إلى الهند.

وأعلنت باكستان، الأربعاء، طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم".

كما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.

وتوعدت إسلام أباد كذلك برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

والاثنين، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في إقليم جامو وكشمير (شمال).

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاماً.