عبد الله أوجلان: الأكراد لا يحتاجون لدولة منفصلة

قال محامون يمثلون الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان اليوم الخميس في بيان، إن موكلهم أكد استعداده للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، مشدداً على أن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

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وأوجلان هو مؤسس "حزب العمال الكردستاني" الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984. وأوجلان مسجون على جزيرة منذ أن اعتقلته قوات تركية خاصة في كينيا في 1999 ويحظى باحترام أنصار "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد الذين يعتبرونه عنصرا أساسيا في أي عملية للسلام.

ورفعت السلطات التركية حظرا فرض على زيارة أوجلان منذ 2011 في مايو/أيار الماضي والتقى به محاموه وقتها للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وقال المحامون في البيان إنهم التقوا به مجددا أمس الأربعاء.

ووفقا للبيان، قال أوجلان إن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة في ظل وجود إطار عمل يجدوا فيه مكانا لهم بما يتسق مع العلاقات التاريخية التركية الكردية.

ونقل البيان عنه قوله: "أحاول إتاحة مساحة للأكراد.. فيها نجد حلا للمسألة الكردية". وأضاف: "أقول إن بإمكاني إنهاء هذا الصراع.. خلال أسبوع. أستطيع حله.. لدي ثقة في نفسي.. وأنا مستعد للحل. لكن الدولة.. تحتاج لأن تفعل ما هو ضروري".

وتسبب الصراع بين القوات التركية و"حزب العمال الكردستاني" في مقتل نحو 40 ألف شخص. وشهدت تركيا بعض أسوأ موجات العنف في الصراع المستمر منذ عقود بعد انهيار وقف لإطلاق النار في 2015 أبرم بعد سنوات من محادثات السلام بين الجانبين. وقام أوجلان بدور أساسي في محادثات السلام.