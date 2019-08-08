قتيلان في انفجار بقاعدة عسكرية شمال روسيا

اندلع حريق في قاعدة عسكرية في منطقة ارخانغيلسك في أقصى الشمالي الروسي اليوم الخميس، إثر في انفجار خلال اختبار معدات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع قتيلين و7 جرحى في الانفجار الذي وقع في وحدة محركات صاروخية في مركز للاختبارات العسكرية بشمال روسيا.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الجيش التركي واستخباراته نفذا عملية أسفرت عن مقتل شخصين يشتبه بأنهما ساهما في... المخابرات التركية تقتل شخصين ساهما باغتيال دبلوماسي بالعراق العرب و العالم

وجاء في بيان وزعته الوزارة على وكالات الأنباء "قتل اختصاصيان وأصيب ستة من موظفي وزارة الدفاع وشخص آخر نتيجة الحادث". وأوضحت الوزارة أن محرك صاروخ انفجر ما تسبب في اندلاع حريق.

في سياق آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يطلق أي مواد خطرة في الجو إثر الانفجار، موضحةً أن مستويات الإشعاع طبيعية بعد الانفجار.

كما قال متحدث باسم حاكم منطقة ارخانجيلسك لوكالة فرانس برس "لا يوجد تلوث إشعاعي". وأضاف "من جانبنا، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والنظام الصحي مستعد لتقديم المساعدة للجرحى إذا أعلنوا عن أنفسهم".

إلا أن وكالة "تاس" الروسية نقلت عن متحدثة باسم سلطات مدينة سفرودفينسك بشمال البلاد قولها إنه تم رصد ارتفاع في مستويات الإشعاع لمدة قصيرة في المدينة بعد الانفجار.

من جهته، أشار حاكم المنطقة ايغور اورلوف، في حديث مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء إلى إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وقاعدة نيونوسكا قاعدة للتجارب الصاروخية للأسطول الروسي وقد افتتحت عام 1954، حيث اختُبرت فيها خصوصا الصواريخ البالستية.

وجاء الانفجار في أعقاب حريق هائل اندلع يوم الاثنين الماضي بمستودع للذخيرة قرب مدينة أخينسك في منطقة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

وتسبب الحريق في انفجارات قوية استمرت حوالي 16 ساعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين وإجبار أكثر من 16 ألف شخص على مغادرة منازلهم.