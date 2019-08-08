وزير إسرائيلي: أقارب أردوغان يحققون أرباحاً كبيرة بالتجارة مع تل أبيب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن أقارب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي صرح مؤخرا بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل"، يحققون أرباحا كبيرة من صفقات تجارية ومالية مع إسرائيل، وفقا لما نشره موقع "Turkish Minute" نقلا عن صحف إسرائيلية.

موضوع يهمك اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بممارسة "إرهاب الدولة" في قصفها لقطاع غزة... أردوغان يتهم إسرائيل بممارسة "إرهاب الدولة" في غزة العرب و العالم

وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، - و(في الدول العربية) أيضاً لا يحبونه، خاصة أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدا للدول العربية لا يقل عن إيران".

وأضاف كاتس، أن هناك عداء واضحا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى إن بعض أفراد عائلته (أردوغان) يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها لـ(الأسواق العربية)".

يتم تحميل العبّارات يوميًا في تركيا بشاحنات محملة بالبضائع التركية في حيفا، ثم يتم نقلها عبر الأردن وإلى دول الخليج العربية. وأصبح هذا الطريق رسميا، منذ اندلاع المواجهات السورية، لنقل البضائع التركية إلى الأسواق في الدول العربية.