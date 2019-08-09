أميركا.. سجن وغرامة لرجل أعمال لبناني ساعد حزب الله

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الحكم على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بالسجن لـ5 سنوات ودفع مبلغ 50 مليون دولار، لخرقه العقوبات على حزب الله.

وأقر تاج الدين (63 عاما) بغسل الأموال، كذلك صنفته الخزانة الأميركية عام 2009 على أنه إرهابي، لتقديمه الدعم المالي لحزب الله.

كما وجهت له محكمة اتحادية في واشنطن، تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد جماعات إرهابية، إضافة إلى تبييض الأموال.

موضوع يهمك فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بميليشيا حزب الله.وتتهم وزارة... عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله العرب و العالم

وفي تصريح له، قال مساعد وزير العدل الأميركي، إن تاج الدين انتهك عن قصد العقوبات وعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، كذلك أكد استمرار جهود الوزارة لتعطيل وتفكيك حزب الله وشبكات الدعم التابعة له.

أيضا أضاف مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي "أن الحكم الصادر بحق تاج الدين وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".