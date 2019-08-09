الحريري: المصالحة بين الزعماء الدروز تمت في قصر بعبدا

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن "المصالحة بين الزعماء الدروز حصلت في قصر بعبدا".

وأكد الحريري، الجمعة، أنه "من الآن ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعاً من أجل مصلحة لبنان".

كما شدد على أنه تم "استنكار الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون البساتين والتي سقط نتيجتها ضحيتان وجرحى والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها استناداً إلى القوانين"، مضيفاً أنه "في ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

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وأعلن الحريري أن الحكومة ستنعقد غداً الساعة 11 من قبل ظهر غد في القصر الجمهوري.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، لافتاً إلى أن المجتمعين عبّروا عن ارتياحهم لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة.

وكان قد انعقد في قصر بعبدا الجمعة اجتماع المصارحة والمصالحة، والذي ضم رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، والنائب طلال أرسلان.