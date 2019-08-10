جثة غامضة لامرأة على صلة بمهاجم مسجد في النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية أن الجثّة التي عثرت عليها ليل السبت في منزل بإحدى ضواحي أوسلو هي لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في مسجد مجاور في اليوم نفسه، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم.

وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي: "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات، القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق اليوم"، مشيراً إلى أنّ المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".

وأضاف أن المسلّح هو "شاب نرويجي يقيم في المنطقة" ومعروف لدى أجهزة الأمن، من دون أن يعني هذا أنه ذو "سوابق إجرامية".

وكان الشاب المسلّح قصد مسجد النور في بايروم عصر السبت معتمراً خوذة ومرتدياً سترة واقية من الرصاص وملابس سوداء وأطلق النار في المسجد الذي لم يكن بداخله سوى ثلاثة أشخاص، تمكن أحدهم من السيطرة عليه، بحسب ما أفاد عرفان مشتاق المسؤول عن المسجد، مشيراً إلى أن المهاجم رجل أبيض.

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وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق إصابة شخص بالرصاص لتعود وتوضح أن "إصابته طفيفة" وأنه لم يتّضح ما إذا كان جروح الضحية ناجمة عن إصابته بطلق ناري أم لا.

وشهدت النرويج في 22 تموز/يوليو 2011 أحد أعنف هجمات اليمين المتطرّف حين قتل أندرس بيرينغ بريفيك ثمانية أشخاص في تفجير قنبلة أمام مبنى حكومي في أوسلو، وبعد ذلك أقدم على قتل 69 شخصاً آخرين معظمهم من المراهقين عندما أطلق النار على معسكر لشباب حزب العمال في جزيرة يوتويا.