جيش الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل أربعة فلسطينيين قال إنهم مسلحون ببنادق وقنابل يدوية، السبت، عند حدود قطاع غزة.

واتهم جيش الاحتلال الفلسطينيين بأنهم "كانوا مجهزين ببنادق هجومية من طراز إيه كاي 47 وقاذفات قنابل وقنابل يدوية". وفي سياق متصل، قصف الجيش مواقع داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينياً على حدود قطاع غزة بحجة اجتيازه السياج الحدودي.وادعى جيش... الاحتلال يقتل فلسطينياً على حدود غزة.. ويستهدف مركزاً لحماس العرب و العالم

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ آذار/مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.

وتتخلل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 301 فلسطيني بنيران إسرائيلية معظمهم بسبب القمع الإسرائيلي للتظاهرات، كما قتل آخرون في ضربات جوية أو مدفعية.

وتراجع حجم المسيرات في الأشهر الماضية بعد التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، برعاية مصر والأمم المتحدة.

وتأتي أحداث السبت في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة بحث في الضفة الغربية المحتلة بعد العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة "ميغدال عوز" بين مدينتي الخليل وبيت لحم.