ارتفاع عدد قتلى إعصار الصين لـ32.. وإجلاء أكثر من مليون

أفادت السلطات المحلية بأن حصيلة الإعصار "ليكيما" في شرق الصين ارتفعت إلى 32 قتيلاً، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء أكثر من مليون من السكان.

وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتاراً عدة الساحل، حين بلغ الإعصار اليابسة ليل الجمعة السبت في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.

وتسبب انزلاق للتربة بمصرع 18 شخصاً في مدينة وينزو، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. ولم يعرف ما إذا كان القتلى الـ14 الإضافيون قضوا في الحادث نفسه.

ولا يزال 16 شخصاً مفقودين حتى صباح الأحد، وفق ما أوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "سي سي تي في"، الأحد، مسعفين يستعينون بزورق في مدينة لينهاي بعدما غمرت المياه الموحلة شوارعها.

كما بثت وسائل إعلام صينية مشاهد لمسعفين ينقلون أشخاصاً بواسطة زوارق هوائية برتقالية فيما كان الطقس يميل إلى التحسن.

وتم إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي.

وضرب ليكيما مقاطعة جيانغسو شمال شنغهاي ويتوقع أن يصل في وقت لاحق الأحد إلى مقاطعة شاندونغ، وفق "سي سي تي في". وسبق أن أصدرت المقاطعتان إنذاراً أحمر تحسباً لأمطار غزيرة.

وتم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، ونقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.

وضرب ليكيما الساحل قرب مدينة ونلينغ قبيل الساعة 2.00 السبت (18.00 بتوقيت غرينتش الجمعة) مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.