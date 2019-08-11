فيضانات الهند.. 93 قتيلاً وأكثر من 400 ألف نازح

لقي ما لا يقل عن 93 شخصاً حتفهم ونزح أكثر من 400 ألف جراء فيضانات وانهيارات طينية نجمت عن أيام من الأمطار الغزيرة جنوب الهند.

وكانت ولاية كيرالا هي الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 57 بحلول مساء السبت، وفق رئيس الوزراء، بيناراي فيجايان.

ويزيد هذا الرقم عن 42 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 8 آب/أغسطس. وغادر أكثر من 165 ألف شخص منازلهم لمخيمات إغاثة.

كما لقي 31 شخصاً آخرين حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في ولاية كارناتاكا المجاورة، بينما قُتل خمسة أشخاص على الأقل في ولاية تاميل نادو، وفق تقرير إخباري.

وعانت ولاية كيرالا من فيضانات كارثية قبل عام عندما تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل 223 شخصاً ونزوح مئات الآلاف من منازلهم.