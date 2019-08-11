في تحدٍ لحظر الشرطة.. احتجاجات هونغ كونغ تتواصل

شهدت هونغ كونغ احتجاجين منفصلين الأحد في سلسلة مستمرة من المظاهرات التي بدأت بشكل سلمي بشكل عام ولكن غالباً ما انتهت بمواجهات عنيفة مع الشرطة.

جلس حشد كبير تحت المظلات تحت أشعة الشمس الحارقة لحشد في فيكتوريا بارك في وسط هونغ كونغ. وعلى الجانب الآخر من ميناء فيكتوريا، خرجت مجموعة أخرى إلى الشوارع في مسيرة في حي شام شوي بو في كولون، في تحدٍ لحظر فرضته الشرطة.

وعاشت هونغ كونغ 9 أسابيع من الاحتجاج مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.

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وتشمل مطالب الحركة الاحتجاجية استقالة زعيم المدينة وتنظيم انتخابات ديمقراطية والإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات السابقة والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة ضد المحتجين.

وكتبت لافتات في التجمع في فيكتوريا بارك "أعيدوا لنا هونغ كونغ" و"اسحبوا قانون الشر"، في إشارة إلى مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان الشرارة الأصلية للاحتجاجات.

وقالت هانا يو من المنظمين للاحتجاجات: "سيظل هناك مواطنون يخرجون في الشوارع للاحتجاج، لكن لا يمكننا السيطرة عليهم وليس لدينا سلطة السيطرة عليهم".

وسمحت الشرطة بالتجمع في فيكتوريا بارك لكنها رفضت طلباً من المنظمين لتنظيم مسيرة في الجزء الشرقي من جزيرة هونغ كونغ. ورفضت الشرطة أيضاً الإذن بالمسيرة في شام شوي بو، لكن المتظاهرين تحركوا مضوا قدماً.

وبدأت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة احتجاجاً على مشروع قانون مقترح كان يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم لكن الاحتجاجات تطورت فيما بعد للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.