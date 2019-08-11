100 ألف مصلٍّ بالأقصى.. وفيديو لاقتحام إسرائيل المسجد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المصلين أصيبوا، الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".

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إلى ذلك، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة (وفا) أن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلاً من الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام العيد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت مساء أمس على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة في القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

وصباح الأحد، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً على حدود غزة قالت إنه أطلق النار باتجاه دورية إسرائيلية على حدود القطاع المحاصر.